Ce a scris UEFA după ce România s-a calificat la EURO 2024

Naționala României a învins-o pe Israel cu 2-1 pe "Pancho Arena" din Felcsut și și-a asigurat un loc la EURO 2024. Ultima dată, tricolorii au fost prezenți la Campionatul European din 2016.

După nouă etape disputate în Grupa I din actuala campanie a preliminariilor, România se află pe prima poziție cu 19 puncte, după ce Elveția a remizat cu Kosovo sâmbătă seară, scor 1-1.

"Țările de Jos, România și Elveția sunt ultimele naționale care și-au confirmat locurile la EURO 2024, în timp ce Franța a făcut istorie în preliminarii", au scris cei de la UEFA EURO 2024 sâmbătă la miezul nopții pe platforma Twitter/X.

Netherlands, Romania and Switzerland became the latest sides to confirm their places at #EURO2024, while France made qualifying history...