"Care e regretul tău cel mai mare?" Mirel Rădoi a răspuns apăsat, fără menajamente

Mirel Rădoi a petrecut peste 40 de minute la conferința de presă din Liechtenstein (2-0 pentru România), timp în care, relaxat și tonic, a răspuns cu calm la toate întrebările.

Spre deosebire de partidele precedente, în care din tonul vocii se simțea starea de nervozitate, fostul căpitan al Stelei a avut un discurs echilibrat și mereu argumentat.

"Care e cel mai mare regret al tău?", a sunat una dintre întrebările adresate din sală.

”Acesta, că nu am reuşit să terminăm pe locul 2. Adică, ajunsesem în momentul când ne puteam decide soarta, ceea ce nu se întâmplase de foarte multe ori, iar din păcate, am ratat. Când am ajuns la mâna noastră şi puteam să ne decidem singuri viitorul, nu am făcut asta.

Cred că ăsta este cel mai mare regret pe care îl am, pentru că eu cred cu tărie că am fi putut trage şi fotbalul românesc după noi, şi, aici, mă refer la cluburi. Arătam că se poate şi altfel. Cu altă idee de joc, încercăm să schimbăm şi mentalitatea, pentru că în momentele dificile clacăm”, a precizat Mirel Rădoi, la conferința de presă de la finalul partidei de la Vaduz.

1998 e anul în care România a fost la ultimul CM. Antrenor era Anghel Iordănescu

Fost antrenor al selecționatei de tineret, Mirel Rădoi a stat pe banca naționalei aproape doi ani și jumătate. Tot aseară, la conferința de presă, tehnicianul în vârstă de 40 de ani a subliniat că s-a simţit respectat ca selecţioner.

"Dacă mi s-ar fi oferit de la început această şansă, adică un contract mai lung, aş fi rămas. Dar în momentul de faţă nu pot să întind mâna, să aştept ceva ce nu s-a discutat. Deci din punctul ăsta de vedere nu se mai poate discuta. Nu am simţit însă că nu sunt susţinut sută la sută. Dacă am avut nevoie de ceva, oamenii din federaţie au încercat să rezolve. Deci din acest punct de vedere nu am ce să le reproşez. M-am simţit respectat ca selecţioner. Dar nu poţi să faci toată lumea fericită. Chiar şi acum la meci în spatele meu aveam oameni şi eu mă gândeam

'Au bătut tot drumul ăsta doar ca să mă înjure?' Să baţi tot drumul doar ca să mă înjuri după ce a terminat campania? Mi-a spus 'Pleacă'! Atunci i-am zis 'Mai sunt 15 minute, ai răbdare'. Deci sunt şi astfel de oameni şi e normal să aibă şi ei păreri. Ce m-a deranjat pe mine a fost părerea oamenilor care au fost lângă mine şi pe care îi ştiu. Oameni cu care am împărţitul un vestiar an de zile, cu care m-am îmbrăţişat în momente fericite, alături de care am plâns în momentele în care nu am reuşit să ne calificăm. Altfel, cei pe care nu îi cunosc pot să spună orice despre mine. Dar când spun persoanele care au fost în jurul meu, chiar nu înţeleg... Care este interesul ăla atât de mare?", a mai spus Rădoi.