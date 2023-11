Corespondență din Marbella (Spania)

România U19 a pierdut categoric cu Anglia U19, scor 0-6, în primul meci jucat la Turneul Internațional de la Marbella. Pregătită de selecționerul Adrian Dulcea, selecționata noastră nu a avut nicio șansă în fața unei echipe cu jucători la Manchester City, Tottenham, Liverpool sau Chelsea.

Cozier-Duberry (min.1), Jamie Donley (min. 14 și 52), Leo Castledine (min. 37), Kian Best (min. 61) și Will Lankshear (min. 71) au înscris pentru englezi. România U19 va mai întâlni la turneul de la Marbella Mexic (sâmbătă) și Japonia (marți).

Căpitanul României U19 joacă la Sevilla

Căpitanul naționalei U19 a fost Robert Jalade, un fundaș central în vârstă de 18 ani care evoluează la Sevilla. Jalade, născut în Spania din părinți români, a ajuns la a patra selecție pentru selecționata U19 a României. A învățat limba română acasă, de la ai lui, așa că nu are probleme să se înțeleagă cu colegii săi de la lot.

„Anul trecut am jucat la un club din Barcelona, CF Damm. E un club cunoscut în Catalonia, o academie unde doar se formează jucători, nu există prima echipă. Am avut în vară o ofertă de la Sevilla și acum am norocul să fiu la una dintre cele mai bune echipe din Spania”, a spus Robert Jalade, imediat după meci, în exclusivitate pentru sport.ro.

Apărătorul român a început fotbalul la Club Gimnàstic Manresa, din Catalonia. În sezonul trecut, la CF Damm, Jalade a prins 28 de partide și a marcat cinci goluri. În această stagiune, fundașul central a fost integralist în 12 din 13 meciuri pentru Sevilla Juvenil A și a debutat în UEFA Youth League.

Modelul său în fotbal e Sergio Ramos. „Din România îmi place Burcă!”

„Modelul meu a fost întotdeauna Sergio Ramos. Acum am și norocul să-l am coleg. Am avut chiar ocazia să vorbesc cu el când m-am antrenat cu prima echipă”, zice Robert Jalade, al cărui prim obiectiv în carieră este să debuteze în La Liga.

„Sunt un jucător căruia îi place să aibă mingea. Îmi place să rup liniile cu pase în profunzime. Din punct de vedere defensiv, mă consider un fundaș foarte agresiv și competitiv în duelurile unu la unu”, se descrie pe el însuși căpitanul României U19.

Dintre fundașii centrali români, îl apreciază pe Andrei Burcă. „Ai mei sunt din zona Clujului, așa că urmăresc cât pot meciurile CFR-ului. Cu ei țin din România! Îmi plăcea mult Burcă”, spune Jalade.

Robert Jalade, despre atacanții din Anglia + ce scriu spaniolii despre el

„Știam că englezii au o echipă bună, că joacă excelent atât cu mingea, cât și fără ea. Noi am început prost, ne-au dat gol la prima fază, iar de acolo am scăzut mult din punct de vedere mental. N-am putut să-i oprim, s-a văzut asta și prin scorul final”, a declarat apărătorul român, imediat după eșecul cu Anglia.

Atacanții britanici l-au impresionat pe Jalade. „Sunt puternici, au viteză, știu să dribleze. Sunt puțini diferiți de atacanții din Spania, care se bazează mai mult pe tehnică. Spaniolii, de altfel, joacă mai mult în pase, construiesc mai mult. Englezii evoluează mult mai direct pe poartă”, a explicat fundașul Sevillei.

În momentul în care Sevilla l-a transferat de la CF Damm, jurnaliștii spanioli îi făceau o prezentare generoasă lui Jalade. „Sevilla a transferat perla hispano-română de la CF Damm”, scria BeSoccer. „Fără să fie înalt, Jalade se remarcă prin capacitatea de a ieși cu balonul din apărare. Câștigă multe dueluri datorită fizicului său”, mai notau jurnaliștii iberici.