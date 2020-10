CALCULE Cum ajunge nationala lui Mutu la Europene. Victoria cu Danemarca NU garanteaza calificarea. Am ajuns la mana ALTORA!

Esecul din Ucraina (0-1) a complicat serios calculele tricolorilor mici in ceea ce priveste calificarea la Euro 2021.

In urma rezultatelor de vineri, Danemarca e aproape sigura de obtinerea locului 1 in grupa, avand nevoie de un rezultat de egalitate, acasa cu Finlanda, in urmatoarea partida, pentru a nu mai depinde de confruntarea cu Romania de la Ploiesti, programata in luna noiembrie.

Asadar, calculele nationalei lui Mutu pentru calificarea la Euro 2021 se leaga doar de clasamentul locurilor secunde in cele 9 grupe preliminare, tinand cont ca primele 5, in ordinea punctajului, primesc si ele dreptul de a lua parte al turneul final.

In urmatorul meci, acasa cu Malta, Romania are nevoie de victorie doar pentru a-si asigura matematic locul 2, dar rezultatul cu maltezii nu va conta in ierarhia locurilor doi (ultima clasata in grupele de 6 e scoasa din calcule). Ca urmare, singura partida in care Romania mai poate acumula puncte e cea cu Danemarca, la 17 noiembrie, la Ploiesti.

Din start, orice rezultat in afara victoriei cu danezii va scoate Romania din Top 5 in clasamentul locurilor doi. Apoi, nu exista garantii in acest moment ca cele 3 puncte cu Danemarca vor aduce calificarea la Euro. In lipsa unor suprize colosale, grupele Frantei, Germaniei si Portugaliei vor avea echipa de pe locul secund cu peste 16 puncte (maximum cat poate obtine Romania).

Ca urmare, ramane sa ne batem pentru ultimele doua pozitii calificante cu grupele in care se afla Polonia si Italia, existand chiar posibilitatea ca totul sa se decida la golaveraj, in cazul unor egalitati de puncte. Cert e deocamdata doar faptul ca Romania nu sta la mana rezultatului cu Danemarca, avand nevoie de ajutor din celelalte grupe.

