"Briliant", nu gluma! Mutu crede ca Man se poate vinde cu 25 de milioane de euro! Conditia ca Becali sa RUPA TOPURILE de transferuri

Adrian Mutu e convins ca pretul lui Man poate exploda pana la finalul sezonului.

Daca atacantul lui Becali ramane golgeter in Liga 1 si confirma la nationala, cota sa poate depasi 20 de milioane de euro, crede Mutu.

"Eu nu masor in bani, dar poate sa se trezeasca cineva maine si sa plateasca. Man e golgeterul Romaniei in momentul de fata. Daca el continua asa, poate sa ajunga la 25 de milioane la sfarsitul acestui campionat. Daca FCSB castiga Liga 1 si Man face un Euro U21 foarte bun sau joaca bine la nationala mare, cota lui se ridica. Sper sa vina la Euro U21, ca e si in atentia echipei mari", a spus Mutu la Digisport.

Dennis Man a inscris de 14 ori in 17 jocuri pentru FCSB in acest sezon.