Mirel Radoi a recunoscut ca o mare parte dintre banii facuti in cariera s-au dus pe masini scumpe si ceasuri!

In parcul auto al lui Radoi a mai aparut o frumusete! Mirel a dat peste 300 000 de euro pe un Rolls-Royce Cullinan, SUV plasat in clasa Lux si lansat in urma cu doar doi ani! Radoi si-a facut aparitia in public pentru prima oara la volanul noii sale masini la partida Voluntari-Sepsi.