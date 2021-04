Nu s-a stiut nimic pana acum! "Ma voia Becali antrenor, m-a dus MM la el si mi-a zis: 'Bai, imi place cum joci tu!' Eu am adus asta in Romania!"

Becali a avut o tinta surpriza pentru banca ros-albastrilor!

In 2005, inainte sa-l numeasca pe Protasov, Becali l-a vrut antrenor pe Aurel Ticleanu. MM l-a dus pe Ticleanu la palatul patronului FCSB pentru negocieri. Becali fusese impresionat de stilul de joc aratat de echipele lui Ticleanu. In 2005, antrenorul avea in CV inclusiv nationala U20 din Bangladesh, Maghreb Fez din Marog sau Dinamo Tirana din Albania.

Ticleanu spune ca el a adus apararea in zona in Romania si a fost ironizat la inceput pentru stilul sau.

"Cand am adus apararea in zona in Romania, scriau ziarele ca 'ce fac?', 'cum sa faci asa ceva?'. Acum toate echipele joaca in zona. Prin 2005, m-a adus MM la Gigi Becali ca voia sa ma aduca la Steaua. Mi-a spus: "Bai, Aurica, mie imi place asa cum joci tu, cu aparare avansata, sa ma duc cu pressing, cu nu-stiu-ce". MM i-a raspuns: "Bai, esti nebun? Pai, asta a adus zona in Romania".

Revad anumite elemente din ce mi s-a intamplat mie la Radoi, s-ar putea sa fi inceput prea brusc, prea repede. Nu mai are sansa de la tineret, unde a putut sa-i schimbe dintr-o data si i-a fost mai usor", a spus Ticleanu la Digisport.

Aurel Ticleanu e acum angajat al Federatiei Romane de Fotbal si vicepresedinte al Comisiei Tehnice de la FRF.