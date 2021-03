A facut greseala vietii ei dupa ce s-a maritat! Poza cu care o femeie a facut inconjurul planetei! Nu a realizat ce se reflecta in paharul de vin

O femeie a postat o fotografie prin care anunta fericita ca pleaca in luna de miere alaturi de partenerul pe care il iubeste foarte mult.

Tanara a vrut sa-si impartaseasca bucuria cu prietenii din mediul online, insa fotografia pe care a postat-o a atras toate privirile intr-un mod usor diferit de cel pe care si-l dorea ea.

Dupa ce a distribuit imaginea pe retelele de socializare, femeia a primit un mesaj de la o prietena, care i-a atras atentia ca i se vede reflexia in paharul de vin. Si nu ar fi fost nimic rau in asta daca tanara mireasa nu ar fi fost dezbracata in momentul in care si-a facut fotografia.

Intamplarea a fost povestita de protagonista ei, Jennifer, pe contul sau de TikTok, unde femeia a spus ca imaginea a fost vazuta chiar si de mama sotului ei. Videoclipul a devenit viral, oamenii apreciindu-i simtul umorului.

