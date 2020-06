Avem sanse mari sa organizam Europeanul de tineret din 2025! Ce arene pot gazdui turneul final

Euro 2025 s-ar putea desfasura doar in Capitala sau in Bucuresti, Cluj si Craiova.

„Euro 2028 in Romania e o idee generoasa, in parteneriat cu Bulgaria, Serbia, Grecia. Ar putea fi un dosar comun. Ne gandim si la Campionatul Mondial de Rugby. Planuim sa organizam Campionatul European de Tineret de fotbal la Bucuresti, e o colaborare cu Federatia Romana de Fotbal, lucram la asta”, a declarat de curand Ionut Stroe, seful MTS, la Pro X. Desi organizarea Europeanului de seniori este destul de greu de primit, pentru ca nu avem destule stadioane de capacitate foarte mare, de peste 50.000 de locuri, desemnarea pentru a organiza un turneu final pentru tineret este foarte probabila.

Campionatul European de tineret din 2021 va fi organizat de Ungaria si Slovenia, in timp ce, pentru editia din 2023, dubla candidatura Irlanda - Irlanda de Nord este favorita sa castige concursul de dosare. Romania devine una dintre candidatele favorite pentru a fi desemnata gazda a turneului din 2025, cu o probabilitate foarte mare, daca ne achitam onorabil de organizarea meciurilor la Europeanul de seniori, mutat in 2021 din cauza coronavirusului. Nationala U21 ar urma sa se califice din oficiu, din postura de gazda. Tara noastra a mai organizat competitia in 1998, pe arenele Lia Manoliu, Steaua si Cotroceni, finala fiind castigata de Spania, care ii avea in lot pe Guti, Juan Carlos Valeron, Michel Salgado, Miguel Angulo, Marcos Vales, Jose Garcia Calvo si Victor Sanchez.

Printre stadioanele care vor face sigur parte din dosarul de candidatura se afla cele din Bucuresti (Arena Nationala - 55.600 locuri / Steaua - 31.300 locuri), Cluj-Napoca (Cluj Arena - 30.200 locuri / „Dr. Constantin Radulescu” - 23.500 locuri) si Craiova („Ion Oblemenco” - 31.000 locuri). Aceste locatii ar beneficia si de faptul ca exista aeropoturi internationale mari in cele trei orase, dar si numeroase optiuni pentru cazarea echipelor si a fanilor care le insotesc.

Alte variante ar fi ca aceasta competitie sa se desfasoare doar in Bucuresti, Arenei Nationale si Stadionului Steaua urmand sa li se alature „Giulesti - Valentin Stanescu” (19.100 locuri) si Arcul de Triumf (8.200 locuri), iar ca locatii de antrenament sa fie introduse stadioanele Dinamo (Bucuresti / 15.000 locuri), „Anghel Iordanescu” (Voluntari / 4.600 locuri), Regie (Bucuresti / 10.000 locuri), Baza Sportiva FCSB (Bucuresti) si CNF Mogosoaia (Mogosoaia / 2.000 locuri).

Pe lista de rezerva se gasesc stadioanele „Ilie Oana” (Ploiesti / 15.000 locuri), „Municipal - Tudor Vladimirescu” (Tg. Jiu / 12.500 locuri), „Francisc von Neuman” (Arad / 12.700 locuri), „Marin Anastasovici” (Giurgiu / 8.500 locuri) si „Viitorul” (Ovidiu / 4.600 locuri), dar si arenele din Sibiu, Targoviste, Constanta, Iasi si Timisoara, a caror reconstructie ar urma sa fie finalizata pana in 2025.