Ultima participare a României la un turneu final european a venit în 2016, în Franța, când „tricolorii” nu au scos decât un punct într-o grupă cu Franța, Elveția și Albania, marcând două goluri și încasând patru, eșecul cu Albania (0-1) de la Lyon încheind orice speranță pentru echipa lui Anghel Iordănescu.

Arc peste timp, iar un nou Iordănescu, de data aceasta Edward, fiul fostului selecționer, a dus România la UEFA EURO 2024, de data aceasta în Germania, cu o echipă mult mai tânără, cu doar doi jucători din acel lot, doi din cei mai tineri patru jucători ai formației care juca pentru ultima dată la EURO.

Singurii „tricolori” care au 'rămas în picioare' în lotul naționalei

În acel moment, Denis Alibec avea 25 de ani și doar patru selecții la echipa națională, în timp ce Nicolae Stanciu era al doilea cel mai tânăr jucător din lot, la 23 de ani, cu cinci selecții și patru goluri pentru „tricolori”. Din lotul actual, Stanciu, care e și căpitanul naționalei în acest moment, este de departe jucătorul cu cele mai multe prezențe sub tricoul „tricolor”, 66, 14 mai multe decât Răzvan Marin, și cu 14 goluri, trei mai multe decât George Pușcas.

De fapt, Stanciu mai are doar 17 meciuri de jucat până să intre în top 10 al celor mai selecționați jucători din istoria naționalei, un loc ocupat de Mircea Rednic și Marius Lăcătuș, cu 83 de selecții. Ca număr de goluri, Stanciu mai are nevoie de șapte reușite sub „tricolor” pentru a-i egala pe Dudu Georgescu, Florin Răducioiu, Anghel Iordănescu și Rodion Cămătaru, aflați la egalitate pe poziția a șaptea în topul all-time.

Alibec, care a marcat golul victoriei cu Elveția, 1-0, de marți, care a cimentat poziția României în grupa de calificare, nu a mai marcat decât patru goluri din acel moment, unul venind în 2020, în meciul din Nations League cu Austria, iar celelalte trei chiar în această campanie de calificare, contra Andorrei, Israelului și Elveției. Din 2016 încoace, Alibec a mai schimbat șapte echipe, jucând acum în Qatar, la Muaither.

Jucătorii care nu mai fac parte din lot și unde joacă acum

Pe lângă Stanciu și Alibec, în activitate au mai rămas încă 11 dintre „tricolorii” care au mers în Franța, iar decanul de vârstă e Cristian Săpunaru. Ajuns la 39 de ani, „Săpun” e căpitanul Rapidului, cu care se bate la titlu în acest an, singurul trofeu intern care îi lipsește fundașului central cu echipa giuleșteană. Alături de Săpunaru la Rapid e un alt fundaș central din lotul din 2016, Dragoș Grigore, care a împlinit și el 37 de ani.

Mezinul lotului de la UEFA EURO 2016, Steliano Filip, a avut o carieră tumultoasă, în care nu a părut că și-a îndeplinit potențialul. După ce a plecat de la Dinamo în 2018, a ajuns la Hajduk Split, Dunărea Călărași, Farul Constanța, AEL Larissa, înapoi la Dinamo, cu care a retrogradat, iar de un an joacă în Ungaria, la Mezőkövesd.

Un alt jucător care nu și-a îndeplinit potențialul e Florin Andone. Vârful de 30 de ani semna cu Deportivo La Coruna în 2016, pentru 4.7 milioane de euro, după care a semnat cu Brighton, în Premier League, pentru 6 milioane de euro. Din cauza accidentărilor, Andone a ajuns la Galatasaray, apoi la Las Palmas, în timp ce 2023 l-a prins la Eldense, o nou-promovată în Segunda Division, unde a marcat trei goluri în 15 partide în acest sezon. Nu a mai prins niciun meci pentru națională din 2019 încoace, cănd a și marcat contra Spaniei.

Poate jucătorul care a avut cea mai solidă carieră pe plan internațional a fost Ciprian Tătărușanu, care s-a retras din națională în 2020, după un meci cu Irlanda de Nord, în Nations League. Din 2016, Tătărușanu a mai jucat la Fiorentina, Nantes, Lyon și Milan, având evoluții apreciate atât în Ligue 1, cât și în Serie A. Din 2023, a luat drumul Arabiei Saudite, acolo unde apără la Abha.

După ce a fost în lot la EURO 2016, Adi Popa a plecat liber de contract la Reading, acolo unde a fost la un pas de promovarea în Premier League, ratată la penalty-uri cu Huddersfield. Cu un singur gol marcat în campionat pentru englezi, a urmat o cădere pronunțată, cu perioade la Al-Taawoun, Ludogoreț, FCSB, Voluntari, Academica Clinceni, iar în ultimele trei sezoane Popa a eșuat în liga secundă, la Steaua și Concordia Chiajna.

Printre jucătorii activi din acel lot se mai numără și Alex Chipciu, Valerică Găman, Silviu Lung Jr., Vlad Chiricheș sau Gabi Torje, toți reveniți în țară după perioade petrecute în afară, semn că indiferent de situație, fotbaliștii români care au trecut pe la națională au întotdeauna ușa deschisă în SuperLigă.

Fotbaliștii din lotul EURO 2016 care s-au retras

Din cei 23 de jucători deplasați de Anghel Iordănescu în Franța, pentru UEFA EURO 2016, 10 s-au retras. Printre primii au fost Lucian Sănmărtean și Răzvan Raț, care erau și veteranii lotului la turneul final unde nu am ieșit din grupe, având 36, respectiv 35 de ani. Raț nu mai e implicat în fotbal la momentul actual, în timp ce Sănmărtean e angajat al FRF, fiind responsabil de lotul Under 21.

Alți trei veterani din acel lot, Mihai Pintilii, Cosmin Moți și Ovidiu Hoban au spus și ei stop. Hoban, care a cucerit cinci titluri cu CFR Cluj, s-a retras chiar în această vară, în timp ce Pintilii și Moți au rămas în fotbal. Primul este antrenor secund la FCSB, colaborând cu Elias Charalambous, în timp ce Moți a rămas ca director sportiv la Ludogoreț Razgrad, după ce a intrat în istoria clubului bulgar, odată cu penalty-urile apărate cu FCSB.

Claudiu Keșeru și Bogdan Stancu, ultimul fiind marcatorul celor două goluri de la UEFA EURO 2016, au încheiat și ei conturile cu fotbalul, primul în 2023, iar al doilea în 2022, după despărțirea de Eyupspor. Actual președinte la Poli Timișoara, Costel Pantilimon s-a retras în 2021, din Turcia, de la Denizlispor, în timp ce Andrei Prepeliță e antrenor în liga secundă, la Gloria Buzău, iar Alexandru Mățel e în staff-ul clubului Farul, campioana en-titre.

• Portari: Ciprian Tătărușanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Silviu Lung (Astra)

• Fundași: Cristian Săpunaru (Pandurii Tg. Jiu), Alexandru Mățel (Dinamo Zagreb), Vlad Chiricheș (SSC Napoli), Valerică Găman (Astra Giurgiu), Dragoș Grigore (Al Sailiya), Cosmin Moți (Ludogorets), Răzvan Raț (Rayo Vallecano), Steliano Filip (Dinamo)

• Mijlocași: Mihai Pintilii (FCSB), Ovidiu Hoban (Hapoel Be’er Sheva), Andrei Prepeliță (Ludogorets), Adrian Popa (FC Steaua București), Gabriel Torje (Osmanlispor), Alexandru Chipciu (FCSB), Nicolae Stanciu (FCSB), Lucian Sânmărtean (Al Ittihad)

• Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogoreț), Bogdan Stancu (Genclerbirligi), Florin Andone (Cordoba), Denis Alibec (Astra)