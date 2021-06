"Astea sunt chiar dezamagiri!" Reactia FRF dupa infrangerea cu Georgia: "Tot sper sa fie accidente! Trebuie sa ne trezim!" 

Romania a pierdut pe teren propriu cu Georgia, 1-2.

Nationala a pierdut primul amical al verii, meciul de pe teren propriu cu Georgia. Singurul gol al 'tricolorilor' a fost inscris de Andrei Ivan, dupa o pasa buna a lui Deian Sorescu. Razvan Marin a avut sansa sa inscrie din penalty, insa mijlocasul a sutat balonul mult peste poarta adversa.

Mihai Stoichita a vorbit la finalul meciului despre infrangerea suferita. Directorul tehnic al Federatiei a analizat jocul echipei lui Radoi si a prefatat urmatorul amical, duelul cu Anglia.

"Am ratat in prima repriza nepermis, am avut vreo trei actiuni care puteau sa ne aduca desprinderea. Apoi un gest de nervozitate din partea lui Tase ne-a adus putina degringolada. Ei avut cateva faze de atac in care si-au speculat viteza pe care o au, ii cunosc foarte bine de cand eram in Armenia.

E o echipa periculoasa. Probabil ca si baietii au luat-o putin mai usor din punct de vedere psihologic. A doua repriza putin mai bine, am ajuns in fata portii, am avut ocazii, le-am ratat. Asta e!

S-au adunat, astea sunt chiar dezamagiri. Ma gandesc doar la toamna. Tot sper sa fie accidente. Nu punem meciul cu Germania, trebuie sa ne trezim si pana in toamna trebuie sa se intample lucrul asta.

Mergem in Anglia, acolo trebuie sa fie mai conectati ca acolo joci cu o echipa de care iti e frica. De Georgia probabil ca nu ne-a fost frica. Sa ne gandim cum reconstruim echipa asta, au fost opt jucatori, mi se pare, de la generatia 2019 in teren. Trebuie sa se obisnuiasca cu atmosfera echipei mari. Nu poti sa contesti faptul ca este o echipa noua", a spus Mihai Stoichita la finalul meciului.

Intrebat despre jocul de la Ploiesti, oficialul FRF a dezvaluit cum a surprins nationala Georgiei si a spus ce schimbari trebuie facute la nationala Romaniei: "Astazi? Au fost momente de joc bune, uneori. Dar, trebuie sa recunoastem, si momente de joc proaste. Ne-au surprins cu viteza, cu agresivitate si chiar cu tehnicitate. La primul gol, ala a lasat mingea cu calcaiul.

E o faza care demonstreaza ca si ei au valoare. Si atunci trebuie sa fim mai circumspecti si mult mai concentrati si mai atenti la faza de aparare. Asa gandesc eu, echipa se va redesena pana in toamna. Si meciurile amicale fac parte din viata unei echipe".