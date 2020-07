BREAKING NEWS | Finalul Ligii 1 a fost decalat din cauza pandemiei de Covid-19! Anunt OFICIAL al FRF

Finalul sezonului din Liga 1 a fost decalat din cauza pandemiei de coronavirus.

Comitetul de Urgenta al FRF s-a reunit pe 9 iulie si a decis modificarea calendarului competitional al Ligii 1.

In urma hotararii luate, playout-ul Ligii 1 se va incheia pe 5 august.

De asemenea, datele de baraj pentru promovarea/mentinerea in Liga 1 s-au mutat pe 9 si 12 august 2020:

"La solicitarea Ligii Profesioniste de Fotbal, etapa 10 din play-out s-a mutat din data de 14 iulie in data de 18 iulie, decalandu-se astfel fiecare urmatoare etapa pana la finalul sezonului. Etapa 14 din play-out, ultima din acest sezon, programata initial pe 1 august, se va disputa in data de 5 august.

Prin urmare, si barajul pentru promovarea/mentinerea in Liga 1, in care locul 6 din play-out Ligii 1 va intalni in dubla mansa a treia clasata din play-off-ul Ligii 2, se va disputa mai tarziu decat era programat initial, mai exact in datele de 9 si 12 august 2020", se arata in comunicatul FRF.