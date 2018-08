Analiza / Romania vs. Serbia, dupa numarul de jucatori in primele 5 campionate din Europa

Romania va intalni Serbia, in aceasta toamna, in UEFA Nations Cup.

De Gabriel Chirea



In timp ce tara noastra este reprezentata in cele mai puternice 5 campionate ale Europei de doar 8 jucatori, care se impun cu greu la cluburile lor, Serbia, principala adversara a "tricolorilor" in UEFA Nations Cup, are nu mai putin de 38 de jucatori legitimati la formatii din Anglia, Italia, Spania, Germania si Franta, multi dintre ei fiind titulari si oameni de baza la echipele respective.

In Anglia, Florin Andone a fost cumparat in aceasta vara de Brighton, dupa ce retrogradase cu Deportivo La Coruna in a doua liga spaniola. Atacantul a costat 6 milioane de euro, este singurul fotbalist roman din Premier League si, cel mai probabil, va fi folosit de managerul Chris Hughton ca titular, urmand sa faca pereche in atac cu Tomer Hemed.

In Italia ii avem pe Stefan Radu, Vlad Chiriches si Ionut Radu. Radu este titular la Lazio, dar s-a retras de la echipa nationala inca din 2013, iar portarul echipei de tineret a fost vandut in aceasta vara de Inter Milano la Genoa si se va lupta cu slovenul Vodisek pentru postul de prima rezerva a veteranului Federico Marchetti. Chiriches a fost, in campania de calificare la CM 2018, singurul capitan din grupa noastra preliminara, care era rezerva la echipa de club, lucru care, probabil, se va intampla si in acest sezon.

In Spania, Cristi Ganea este singurul strain din lotul lui Athletic Bilbao, fiind eligibil sa fie transferat de traditionalistul club basc pentru ca a fost crescut in acea regiune a Spaniei de parintii sai plecati din Romania la munca. Fostul jucator al Viitorului va avea lupta grea pentru titularizare cu experimentatii Balenziaga si Berchiche. Alin Tosca s-a intors la Betis, dupa imprumutul la Benevento, cu care a retrogradat in Serie B, si a jucat in amicalele andaluzilor din aceasta vara, dar cel mai probabil va fi rezerva pentru postul de fundas stanga si fundas central.

Alexandru Maxim este singurul jucator roman din Bundesliga, dar exista dubii ca va fi om de baza la Mainz, care s-a salvat cu emotii de la retrogradare in sezonul trecut, din moment ce a fost folosit ca mijlocas de banda in primele amicale din aceasta vara, pe o pozitie de travaliu care nu i se potriveste. In Franta, Tatarusanu va fi titular in poarta lui Nantes si in noul sezon, in ciuda faptului ca are o relatie tensionata cu noul manager Miguel Cardoso, cel care l-a inlocuit pe Claudio Ranieri in aceasta vara.

ROMANII DIN CELE MAI PUTERNICE 5 CAMPIONATE EUROPENE:

ANGLIA (PREMIER LEAGUE)

Florin Andone - Brighton & Hove Albion F.C

[Juniorilor Nicu Carnat (Wolverhampton U23 / 20 ani) si Vlad Dragomir (Arsenal U23 / 19 ani) nu li s-a oferit un contract de profesionist, in timp ce Alexandru Pascanu (Leicester U23 / 19 ani) nu a fost inclus in lotul echipei mari pentru amicalele din aceasta vara. Mihai Dobre (Bournemouth FC / 19 ani) a fost imprumutat in sezonul trecut la Rochdale (Liga 3) si face parte din echipa U21 a clubului. Clubul lui Marco Dulca (Swansea / 19 ani) a retrogradat la finalul sezonului trecut, dar oricum el facea parte din echipa U23 a galezilor.]

ITALIA (SERIE A)

Stefan Radu - Lazio

Vlad Chiriches - Napoli

Ionut Radu - Genoa

[Laurentiu Branescu (Juventus) si Constantin Nica (Atalanta) vor fi cel mai probabil imprumutati de echipele lor in acest sezon. Adrian Stoian a retrogradat in Serie B, la finalul sezonului trecut, cu Crotone. Sergiu Suciu a ratat promovarea cu Venezia, dupa ce a fost eliminat de Palermo in semifinalele play-off-ului. George Puscas a fost vandut de Inter Milano la Palermo, echipa din Serie B. In Italia mai sunt legitimati juniorii Andrei Trusescu si George Ganea (ambii, AS Roma), Claudiu Micovschi (Genoa), Radu Dragusin si Gabriel Boloca (ambii, Juventus Torino), Iulius Marginean (Sassuolo), Vlad Mitrea (Inter Milano), Ionut Rus (Lazio), Vitalie Damascan (AC Torino, dubla cetatenie - romana si moldoveneasca).]

SPANIA (LA LIGA)

Cristian Ganea - Athletic Bilbao

Alin Tosca - Betis Sevilla

[In Spania joaca zeci de juniori romani, printre care Alexandru Tirlea (Real Madrid), Alexandru Dumitru (Atletico Madrid), David Vraciu (Valencia), Rares Flueras (FC Sevilla), Nicusor Craiu si Robert Bairam Mihalache (ambii, Villarreal).]

GERMANIA (BUNDESLIGA)

Alexandru Maxim - Mainz 05

[Laszlo Sepsi a plecat de la FC Nurnberg, echipa care a promovat in Bundesliga. In Germania evolueaza si juniorii Flavius Daniliuc (Bayern Munchen), Salvatore Marrone (Nurnberg) si Luis Ludosan (FC Augsburg), convocati la loturile nationale de juniori.]

FRANTA (LIGUE 1)

Ciprian Tatarusanu - Nantes

[In Franta mai joaca Virgiliu Postolachi (junior moldovean, pe care FRF vrea sa il ajute sa primeasca cetatenia romana) si George Merloi (Rennes).]

Cati fotbalisti au sarbii in cele mai puternice 5 campionate din Europa (doar jucatorii aflati in loturile echipelor de seniori, fara cei de la echipa secunda, cei imprumutati sau juniorii):

1. Anglia - 5 (1 Crystal Palace + 1 Fulham + 2 Liverpool + 1 Manchester United)

2. Italia - 18 (4 Chievo + 1 Empoli + 2 Fiorentina +2 Genoa + 2 Lazio + 1 Napoli + 1 Roma + 1 Sassuolo + 1 SPAL + 2 Torino + 1 Udinese)

3. Spania - 5 (1 Celta Vigo + 1 Eibar + 1 Getafe + 1 Huesca + 1 Valencia)

4. Franta - 6 (2 Bordeaux + 1 Lille + 1 Montpellier + 1 Saint-Etienne + 1 Strasbourg)

5. Germania - 4 (1 Werder Bremen + 2 Eintracht Frankfurt + 1 Schalke)