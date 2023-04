„Putem deveni campioni europeni!” Mihai Stoichiță, mai încrezător ca niciodată: „Și dacă n-o să fim ce se întâmplă? Suntem dați afară din țară?!” 

România U21 urmează să joace Campionatul European U21, care se desfășoară și în România, iar Mihai Stoichiță și-a arătat încrederea în naționala pregătită de Emil Săndoi. Într-un interviu acordat recent, oficialul FRF a vorbit despre generația de tineret pe care se bazează fostul antrenor de la Chindia Târgoviște și a numit și o „structură de bază” în echipa de start.

Mihai Stoichiță crede că România U21 poate câștiga EURO

Mihai Stoichiță a vorbit și despre rezultatele obținute în ultimele amicale, înfrângerea clară cu omoloaga din Portugalia, scor 0-2, și remiza cu Germania, scor 0-0. Oficialul a dezvăluit și ce le-a transmis fotbaliștilor lui Săndoi după acele partide.

„Eu asta sper din toată inima și am declarat că m-am hazardat să fiu luat la mișto. Eu le-am spus băieților când am fost la ei la Sibiu înaintea meciului cu Germania: ‘Băi, chiar dacă am pierdut cu Portugalia și am fost așa cum am fost, sunteți atât de buni, încât puteți să puneți probleme oricui în vară și să vă duceți foarte, foarte sus.

Eu am spus că putem să devenim și campioni europeni. Jucăm în România, avem o echipă care văd că etapă de etapă Bîrligea, Petrila titulari la Cluj, la echipa care se bate pentru campionat. Borza, Grameni, Louis Munteanu sunt titular și pe primul loc etapă de etapă! Și care or mai fi. Bă, rețineți! Băieți de 20 de ani.

Merg la Craiova: Baiaram, Markovici, Cîmpanu care a marcat cu Farul, Screciu care n-a jucat și e un jucător excepțional. Trec la Steaua (n.r.FCSB): Tavi Popescu. Ăștia pot fi titulari în echipa națională de seniori!

Eu numai la titlul european mă gândesc! Nu știu, trebuie stimulați într-un fel să le dai un bici, un țel oamenilor, nu? Și dacă n-o să fiu campion european ce o să se întâmple?! O să fim dați afară din țară sau ce?! Dar dacă-mi propun…

De când n-a mai avut România trei vârfuri posibile la echipa națională de tineret Birligea, Markovici, Louis Munteanu?! Fizic, tehnică, vitalitate”, a declarat Mihai Stoichiță conform Fanatik.

GRUPA B: ROMÂNIA, Spania, Ucraina, Croația

Miercuri, 21 iunie

19:00 Ucraina – Croația (Stadionul Giulești, București)

21:45 România – Spania (Stadionul Ghencea, București)

Sâmbătă, 24 iunie

19:00 România – Ucraina (Stadionul Ghencea, București)

21:45 Spania – Croația (Stadionul Giulești, București)

Marți, 27 iunie

21:45 Croația – România (Stadionul Ghencea, București)

21:45 Spania – Ucraina (Stadionul Giulești, București)