Micii tricolori au pierdut primele două partide din grupă (0-3 vs Spania U21, 0-1 vs Ucraina U21) și au remizat în ultimul joc, fără miză, împotriva Croației U21 (0-0).

Louis Munteanu a reacționat cât se poate de sincer, după România U21 - Croația U21

Louis Munteanu, vârful care a despicat apărările adverse din campionatul României în sezonul 2022/23, când s-a impus în Superligă cu Farul Constanța, nu a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor la tineret.

După meciul cu Croația U21, Louis Munteanu a precizat că meciul împotriva Spaniei U21 le-a scăzut moralul micilor tricolori, iar asta s-a resimțit și în meciul cu Ucraina U21, când, în urma înfrângerii, au fost eliminați de la EURO 2023.

„Nu cred că meritam mai mult. Egalul zic eu că e echitabil. E dezamăgire mare, nu mai avem ce să facem acum. Trebuie să mergem înainte. Foarte slab. Mă așteptam să joc mai bine. Voiam să termin sezonul așa de bine cum l-am terminat și în campionat, voiam să ajut și echipa națională. Dar din păcate nu s-a putut și chiar îmi pare rău că am făcut atât de puțin.

Într-adevăr, sunt tânăr, dar voiam să ne calificăm cu toții. Mai ales că am jucat aici în România, alături de fani. Eu zic că am jucat prea defensiv. Am făcut meci slab cu Spania, ne-a scăzut moralul. Cu Ucraina din păcate ma piredut. Asta e”, a spus Louis Munteanu la Televiziunea Română.

România U21 - Croația U21 0-0

Cele două echipe s-a duelat în ultima partidă de la Campionatul European de Tineret U21. Atât naționala României U21, cât și reprezentativa U21 a Croației au părăsit turneul final fără niciun gol marcat.

Pe Ghencea, Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a meciului, în minutul 20, când Pandur, portarul croaților, a reușit să intercepteze cu succes șutul trimis de „perla” de la FCSB.

