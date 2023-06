Micii tricolori au pierdut primele două partide din grupă (0-3 vs Spania U21, 0-1 vs Ucraina U21) și au remizat în ultimul joc, fără miză, împotriva Croației U21 (0-0).

Prima reacție a micilor tricolori, după ce România U21 a părăsit EURO 2023 fără niciun gol marcat

Bogdan Racovițan, căpitanul României U21, a vorbit după meciul împotriva croaților și a precizat faptul că naționala nu a arătat bine deloc în acest turneu final.

„Din păcate un sentiment negativ. Nu pot să zic altceva. Zero victorii, zero goluri. Nu am arătat bine deloc. Cred că ne-am dezamăgit pe noi, în primul rând, și pe toată țara. Asta e, face parte din fotbal. Încercăm să mergem mai departe cu capul sus. Nu e ușor nici pentru noi. Azi cred că am arătat puțin mai bine. Puteam să câștigăm, puteam să și pierdem.

Astăzi i-am simțit mai bine, cred. Poate mai relaxați, într-un sens. Mi se pare că am jucat mai mult, am venit la minge mai mult, am avut o posesie mai bună. Poate și că meciul a fost fără miză. Nu pot să-mi dau seama. Nu cred că a fost o presiune prea mare. Nu ne-am descurcat noi bine. Ne-a lipsit caracterul, forța, tehnicul. Tot”, a spus Bogdan Racovițan la Televiziunea Română.

România U21 - Croația U21 0-0

Cele două echipe s-a duelat în ultima partidă de la Campionatul European de Tineret U21. Atât naționala României U21, cât și reprezentativa U21 a Croației au părăsit turneul final fără niciun gol marcat.

Pe Ghencea, Octavian Popescu a avut cea mai mare ocazie a meciului, în minutul 20, când Pandur, portarul croaților, a reușit să intercepteze cu succes șutul trimis de „perla” de la FCSB.

Echipele de start

România U21: Târnovanu - Pantea, Racovițan, Dican, Țicu - Albu, Munteanu, Lixandru - Ișfan, Markovic, Popescu

Croația U21: Pandur - Sigur, Franjic, Perkovic, Krizmanic - Vidovic, Hodza, Bulat, Baturina - Frigan, Beljo

