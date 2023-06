Reacție surprinzătoare după eliminarea României de la EURO U21: "Pleacă pe milioane! I-a crescut cota de 10 ori"

După 0-3 contra Spaniei și 0-1 împotriva Ucrainei, România a obținut singurul punct al turneului final contra Croației, și ea deja eliminată, scor 0-0. Tricolorii au încheiat pe locul 4, ultimul, cu un singur punct.

Adrian Pitu: "Târnovanu va pleca pe milioane"

Ștefan Târnovanu, portarul naționalei de tineret, a avut mai multe intervenții spectaculoase la meciul din Ghencea cu Ucraina, iar cota sa de piață a crescut foarte mult după turneul final, crede Adrian Pitu (47 de ani), fostul mijlocaș de la FCSB, Dinamo, Oțelul sau Universitatea Craiova.

"La posesie am fost acolo, dar important e altceva. Parcă a fost altă echipă. Ți-am zis că nu a mai fost presiune și o să fie cel mai bun meci. Astăzi am făcut pressing în terenul lor, am pasat, am fost dezinvolți, pase, șuturi, driblinguri. Așa trebuia să fim și în celelalte meciuri.

Târnovanu? MVP-ul partidei și cel mai bun jucător al turneului în două meciuri. Cota i-a crescut de 8-10 ori! Îți spun sincer, dintr-un meci. Astăzi, jucătorii nu cred că au mai avut tactică și și-au dat viața ăe teren. Au jucat fiecare pentru el și pentru echipă, iar asta s-a văzut.

Eu spun că Târnovanu o să plece pe milioane", a spus Adrian Pitu, la TVR.

Târnovanu a apărat la EURO U21 în meciurile cu Ucraina (0-1) și Croația (0-0). În primul meci, contra Spaniei (0-3), Emil Săndoi a mizat pe Mihai Popa.

2 milioane de euro este cota de piață a goalkeeper-ului de la FCSB, potrivit Transfermarkt

România U21, la Campionatul European de tineret

România - Spania 0-3

România - Ucraina 0-1

Croația - România 0-0

Clasamentul final al grupei