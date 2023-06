România U21 debutează în Ghencea cu omoloaga din Spania, miercuri de la 21:45, la Campionatul European de tineret. Emil Săndoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu naționala iberică, unde a fost însoțit și de Bogdan Racovițan. Selecționerul s-a arătat nerăbdător de startul turneului și a prefațat duelul din runda inaugurală.

„Aștept cu nerăbdare să înceapă competiția cu meciul de mâine, cred că și băieții sunt în asentimentul meu. Cred că am mai reglat unele probleme pe care le-am avut în jocurile amicale pe care le-am disputat până în acest moment, e un moment deosebit de important individual și pentru fiecare dintre noi, din punct de vedere colectiv.

Știm că mâine întâlnim un adversar cât se poate de titrat, cu jucători valoroși în componență, dar am încredere în băieții noștri, s-au pregătit foarte bine și sper ca mâine să avem parte de un stadion plin. Știm că suporterii sunt de fiecare dată la înălțime și sunt convins că se va întâmpla asta și mâine, sper să avem parte de un debut bun”, a declarat Emil Săndoi la conferința de presă.

Ce a spus despre pierderea lui Valentin Mihăilă și Constantin Grameni

Întrebat despre accidentarea lui Valentin Mihăilă în meciul naționalei cu Elveția, scor 2-2, după ce a înscris 'dubla' care le-a adus un punct „tricolorilor”, în contextul în care fotbalistul Parmei era inclus în lot pentru EURO U21, Emil Săndoi s-a arătat îngrijorat de starea tânărului jucător. Totodată, selecționerul naționalei de tineret a precizat însă că jucătorii tineri din lotul naționalei mari ar trebui să fie un exemplu pentru tinerii fotbaliști.

„Ce pot să spun, e o pierdere importantă, fiind un jucător tânăr, având drept de joc la echipa de tineret bineînțeles că și noi am fi contat pe el. Am urmărit meciul aseară, ne-am bucurat pentru rezultatul pozitiv obținut de naționala României, dar eram și foarte îngrijorați după ce am văzut ce s-a întâmplat cu el. Ni l-am fi dorit și la acest prim meci, dar ne-am fi dorit și alți jucători care ar fi avut drept de joc la noi.

Pe undeva și Drăgușin și Screciu, pe Drăgușin nu îl vom avea, Screciu va intra după meciul cu Spania. Exemplele lor pot fi un imbold pentru ceilalți jucători care sunt în lot, pentru că s-a demonstrat că jucători care au fost la echipa de tineret și nu de câteva luni de zile, au ajuns la prima reprezentativă și din punctul meu de vedere, nu aș vrea să fac aprecieri, dar pot sublinia că cei trei jucători au fost unii dintre cei mai buni de pe teren aseară.

Asta trebuie să fie un imbold pentru fiecare dintre componenții lotului nostru, în funcție de prestațiile lor, pot ajunge mai devreme sau mai târziu la națională”, a spus Săndoi.

În ceea ce îl privește pe Grameni, tehnicianul a dezvăluit care a fost diagnosticul pe care medicii i l-au transmis în cazul fotbalistului de la Farul: „În cursul antrenamentului de ieri, am observat că la un moment dat folosea mai mult piciorul drept, el fiind stângaci, chiar m-am întrebat atunci, mă și gândeam să nu se întâmple ceva. A luat legătura cu doctorul în timpul antrenamentului, i-a explicat că simțise ceva și cu o zi înainte, a făcut RMN, ecografie și am înțeles că e un hematom, o leziune fibrilară lângă o cicatrice pe care o avea dinainte”.