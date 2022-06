Ciprian Marica s-a ”contrat” recent cu Victor Pițurcă pe această temă, în direct la emisiunea Ora Exactă în Sport de la PRO ARENA. Acum a venit rândul lui Florin Prunea să ridice semne de întrebare cu privire la rezultatele lui Bratu în cariera de antrenor.

Critici pe bandă rulantă pentru Florin Bratu: ”Ce-l recomandă?”

"Totul pleacă de jos, de la bază. La U21, plecăm de la numirile de antrenor. Trebuie să mă gândesc “Ce performanțe are antrenorul ăsta în ultimul timp”, pentru a-l aduce.



Luăm exemplul lui Bratu, am văzut că și Marica a zis. Ce-l recomandă pe Bratu ca să fie numit acolo? La ultimele trei echipe la care a lucrat, Aerostar, Chiajna și Măgurele, a avut probleme. Am vorbit cu conducătorii de la Aerostar și mi-au zis “O să spunem noi ce am pățit aici”, e vorba de meseria lui de antrenor.

Analiza unui antrenor nu o facem după rezultate? După ce? Trebuie să fim mai atenți când facem numirile de antrenor la echipa națională, să nu le facem pe alte criterii decât pe cele de competență.

Claudiu Niculescu a avut rezultate, nu-l putem pune în aceeași balanță cu Florin Bratu. De ce să fie o campanie anti-Bratu? Nu vreau să fac un subiect din Florin Bratu", a spus Florin Prunea, la Digi Sport.

Bratu a strâns, până acum, opt meciuri ca selecționer al naționalei U21, reușind să bifeze două victorii, două rezultate de egalitate și patru înfrângeri.