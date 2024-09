Convocat în premieră la naționala U21, Ahmed Bani a fost titular la Târgoviște. Jucătorul lui Dinamo a reușit assist-ul la unicul gol al meciului, care a fost înscris de Louis Munteanu, în minutul 8.

Ahmed Bani, assist la debutul pentru România U21: "E o senzație unică"

Înlocuit la pauză cu Ștefan Baiaram, Ahmed Bani spune că a trăit "un sentiment unic" reprezentând România și că o calificare la Campionatul European de tineret ar fi "ceva de nedescris".

"Mă bucur foarte tare că am putut să ajut echipa, mă bucur că Louis a înscris și am câștigat în seara aceasta. Întotdeauna te gândești la echipa națională și am sperat să fiu aici având evoluții bune. Să reprezinți România e o senzație unică și mă bucur foarte tare.

Trei puncte foarte importante obținute azi. A fost o victorie foarte, foarte muncită. Muntenegru a fost o echipă foarte agresivă, o știam, i-am analizat bine și ne-am descurcat bine în această seară.

O calificare la un European ar fi ceva de nedescris, ar fi o senzație unică și sperăm să fie acolo. Ne bucurăm foarte tare că lumea vine și ne susține. A fost o atmosferă foarte, foarte bună", a spus Ahmed Bani, după meciul de la Târgoviște, pentru PRO TV.

Grație acestei victorii, România U21 urcă, cel puțin temporar, pe primul loc în grupa E de calificare, cu 16 puncte. A doua clasată Elveția are un meci mai puțin.

Pentru România U21 urmează meciul din Finlanda, marți, de la 18:00, în direct pe Pro Arena și VOYO. Naționala condusă de Daniel Pancu va mai avea două partide în octombrie, cu Muntenegru (deplasare) și Elveția (acasă).

Locul 1 din grupă merge direct la Campionatul European găzduit de Slovacia, la fel ca cele mai bune trei locuri secunde. Celelalte formații care termină pe poziția a doua vor disputa un baraj.