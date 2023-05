Avram Iancu a mai bifat o performanță! A traversat înot marea biblică despre care se spune că Iisus ar fi mers pe valurile sale

Înotătorul de anduranță român s-a îmbarcat pe un vas din portul Ein Gev și a luat startul din sudul Mării Galileei, prinzând aproape trei ore de inot nocturn.

Hunedoreanul e primul român care traversează înot Marea Galileei

El a parcurs înot o distanţă de aproape 21 de kilometri, la capătul unei curse care a durat aproape 11 ore şi 40 de minute. Bibliotecarul din Petroșani a fost invitat la sediul Consulatului General al României din Haifa, prilej cu care organizaţia israeliană Galilee Marathon Swimming Association îi va acorda joi, de la ora 17:30, certificatul oficial care atestă faptul că a traversat înot Marea Galileei şi că este primul român care a făcut acest lucru.

Marea Galileei, un loc de important în Biblie și pentru religia iudaică

Marea Galileei se află în nord-estul Israelului, dar aproape de granițele cu Iordania și Siria și mai este cunoscută sub denumirile de Lacul Tiberiada, Lacul Ghenizaret, Lacul Kinneret sau Marea Tiberiadei. Lacul este alimentat de râul Iordan și furnizează aproximativ 25% din necesarul de apă dulce al Israelului, fiind folosit pentru consum casnic și agricultura.

Este menționat de mai multe ori în Biblie, dar cel mai popular episod este cel în care Iisus a mers pe valurile sale și a chemat un apostol să i se alăture. În 2011, Ministerul Turismului din Israel a deschis "Traseul lui Iisus", un circuit turistic care combină zone de drumeție pedestră, piste de ciclism, puncte religioase și străzi comerciale și care trece prin locuri importante din viața sa și a discipolilor săi. Traseul are 65 de km, începe în Nazaret și se termină la Capernaum.

Avram Iancu, performanțe uluitoare în înotul pe distanțe lungi

De profesie bibliotecar la Biblioteca Municipală Petroşani, din anul 2006, Avram Marius Iancu (47 de ani) a devenit cunoscut pentru aventurile sale sportive. Hunedoreanul a devenit primul român care a atacat înot Canalul Mânecii (2014), care a traversat Canalul Mânecii fără costum de protecție (2016), primul și singurul sportiv din țara noastră care a înotat un fluviu fără costum de protecție în 89 de zile (2017), fără nicio zi de pauză, înotând toată Dunărea de la izvoare la vărsare.

De asemenea, el a fost primul român nominalizat de către World Open Water Swimming Association la titlul de "Man of the Year" (2017), este deținătorul recordului național de anduranță la înot după durata de timp a sesiunii, pentru că a înotat 36 de ore și 29 de minute fără întrerupere (103.8 km / între Pojejena și Porțile de Fier / 2020), este primul om din lume care a înotat 18 ore 30 de minute împotriva curentului, în Dunăre, parcurgând 26 de km (2021) și primul român care a câștigat titlul mondial "Performance of the Year" acordat de WOWSA (2021).

Este pasionat de tenis de masă, în tinerețe a fost campionul de tineret al României la Karate Kyokushin (1995) și a participat mai mai multe concursuri de anduranță, în formatul ultramaraton, triatlon și Iron Man. Bazinul de Înot Didactic din Petroșani a fost redenumit în Bazinul de Înot "Iancu Avram Marius" (2017) și a fost numit cetățean de onoare al comunei Întorsura (2018), al Municipiului Petroșani (2016) și al Județului Hunedoara (2017), a fost decorat de Președintele României cu Ordinul Național "Steaua României în Grad de Cavaler" (2019). Este căsătorit și are trei fete. Ca și David Popovici, el îi îndeamnă pe români, și mai ales copiii, să facă cât mai mult sport pentru a-și menține o sănătate optimă.

Foto - Avram Iancu (FB)