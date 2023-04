David Popovici este noul puști-minune al natației mondiale, un model pentru tinerii din țara noastră și unul dintre sportivii în care România își pune speranțele pentru medalii în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Paris, de anul viitor.

"M-am născut mai competitiv decât alții, dar pentru disciplină a trebuit să muncesc"

"Cred că disciplina a intrat în viața mea când m-am apucat de sport. Într-adevăr, m-am născut mai competitiv decât alții, dar pentru disciplină a trebuit să muncesc. A pornit de la toate zilele în care m-am trezit la 5-6 dimineața, părinții mei trezindu-se și mai devreme ca să facă de mâncare. A început de la ore stricte de antrenament, foarte grele. Întotdeauna mi-a plăcut, deși folosesc acești termeni - greu, devreme, efort, apă rece. Mi-a plăcut, am ales să fac asta.

Este important să nu cad într-o extremă și am descoperit asta de curând. Disciplina este importantă, dar nu cu orice preț. Nu ai cum să ai succes în niciun domeniu, cu atât mai mult în sport, dacă nu ai și o viață echilibrată în afara terenului, bazinului sau sălii. De aceea încerc să mă concentrez pe cât mai multe direcții importante din viața mea. Pe sport, studii, familie, relații sociale. Cred că asta mă ajută foarte mult, să nu pun doar înotul în centrul universului meu și să încerc să mă extind în cât mai multe direcții bune.

Sportul m-a maturizat foarte mult, de aceea vreau să transmit un mesaj tuturor oamenilor, dar în special copiilor și generației tinere. Sportul te maturizează, te modelează foarte frumos, te construiește ca adult, îți oferă oportunități de a călători, de a cunoaște oameni noi, de a învăța ce este disciplina adevărată.

Antrenamente, recuperare, școală și meditații, în programul lui Popovici

Vă pot spune cum arată ziua de azi pentru mine. Voi avea sală, de la 6:30, după care voi avea un antrenament de înot, de la 8:00. Apoi mă duc la școală, urmează un antrenament, de la 16:00, tot în apă. În continuare voi avea crioterapie (n.r. - o metodă terapeutică ce utilizează frigul pentru a atenua inflamațiile și a lupta împotriva durerii), o metodă de recuperare. Ziua mea se încheie la ora 19:00, având o mică pauză între școală și al doilea antrenament.

Câteodată, în acea pauză am meditații. Acum am venit de la meditații, unde am învățat despre Moromeții, am terminat de fapt lecțiile despre Moromeții. E plictisitor, dar trebuie să mă pregătesc și pentru Bacalaureat, un examen pe care îl iau în serios. Este important să-mi împart atenția în mai multe direcții principale, importante pentru mine. Asta înseamnă și studiul pentru școală.

"Relația mea cu apa în afara bazinului? Doar beau apă"

Niciodată nu am considerat că fac prea multe sacrificii, pentru că întotdeauna am făcut ceea ce mi-am dorit. Să fiu sincer, nu aș fi putut să ajung astăzi unde sunt, dacă nu aș fi luat aceste decizii. Unii le numesc sacrificii, dar eu cred că sunt decizii pe care le-am făcut fiind conștient de ele. Mă bucur că le-am făcut, nu regret absolut nimic.

Relația mea cu apa în afara bazinului? Practic doar înotul, nu mai fac niciun al sport acvatic. Doar beau apă, ca toată lumea. În afara bazinului, băutul de apă și dușul. Cred că asta e singura mea relație cu apa", a declarat sportivul.

Popovici, noul star al înotului mondial

David Popovici (18 ani) a cucerit două medalii de aur la Campionatele Mondiale (100m liber, 200m liber / Budapesta, 2022), una de argint la Mondialele în bazin scurt (200m liber / Melbourne, 2022), două de aur la Campionatele Europene (100m liber, 200m liber / Roma, 2022), una de aur la Europenele în bazin scurt (200m liber / Kazan, 2021), patru medalii de aur (100m și 200m liber, 4x100 liber ștafetă / Lima, 2022) și una de argint (4x100 stafetă mixtă) la Mondiale de juniori, șapte medalii de aur și două de argint la Europenele de juniori (Roma, 2021 / Otopeni, 2022), dar și una de aur și două de argint la European Youth Olympic Festival (Baku, 2019).

În 2022, el a devenit primul înotător din ultimii 50 de ani care a câștigat simultan probele de 100 și 200 metri liber la aceeași ediție a Mondialelor. Deține mai multe recorduri naționale, europene și mondiale pentru juniori și seniori, printre care și cel la nivel global în proba de 100 metri liber (13 august 2022), blocat de brazilianul Cesar Cielo timp de 13 ani. Puștiul român a fost desemnat cel mai bun înotător din Europa și din lume în anul 2022, an în care a obținut 14 medalii la competițiile internaționale.

Foto - David Popovici (FB), Gabriel Chirea