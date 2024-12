Eddie Jordan (foto), fost proprietar de echipă în Formula 1, a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer în acest an: cancer la vezica urinară şi la prostată, care s-a extins la coloană şi pelvis, relatează The Guardian.



Bărbatul în vârstă de 76 de ani, care a avut propria sa echipă între 1991 şi 2005, este, de asemenea, managerul inginerului Adrian Newey.



Jordan şi-a comparat starea cu cea a lui Sir Chris Hoy, de şase ori campion olimpic la ciclism pe pistă, care a dezvăluit în octombrie că este bolnav în fază terminală de cancer la prostată.



Vorbind în podcastul Formula For Success alături de coprezentatorul său David Coulthard, Jordan a spus: „Am făcut un fel de aluzie la asta de-a lungul emisiunilor, în martie şi aprilie, am fost diagnosticat cu cancer la vezica urinară şi la prostată, iar apoi s-a extins la coloană şi pelvis, deci a fost destul de agresiv. Am auzit cu toţii despre prietenul nostru minunat, Sir Chris Hoy, care este un megastar absolut, şi el vine şi vorbeşte despre boli ca ceea ce am, dar el este un om mult mai tânăr. Dar acesta este un mic mesaj, pentru toată lumea care ascultă asta: Nu irosiţi şi nu amânaţi. Mergeţi şi testaţi-vă, pentru că în viaţă aveţi şanse".



Jordan a continuat: „Există atât de multe sfaturi medicale acolo şi atât de multe lucruri pe care le puteţi face pentru a vă prelungi viaţa. Du-te şi fă-le. Nu fi prost. Nu fi timid. Nu este un lucru ruşinos. Aveţi grijă de corpul vostru, băieţi”.



Coulthard, care a concurat pentru Williams, McLaren şi Red Bull şi a câştigat 13 Grand Prix-uri în carieră, a răspuns: „EJ, cuvinte înţelepte. Ai avut această experienţă personală şi este bine să văd că arăţi bine, având în vedere chimioterapia. Sunt sigur că nu este munca unui moment şi nu este o experienţă plăcută, dar este minunat că vă împărtăşiţi experienţa cu toţi ascultătorii noştri”.



Jordan a răspuns: "Mergem mai departe, dar da, au fost câteva zile foarte întunecate. Din fericire, am trecut peste ele”.



Potrivit news.ro, Jordan, născut în Dublin, a înfiinţat echipa Jordan GP în 1991, înscriindu-se în 250 de curse şi câştigând patru mari premii. Jordan i-a oferit lui Michael Schumacher debutul său în Formula 1 în 1991, în timp ce Damon Hill, campionul mondial din 1996, şi-a încheiat cariera cu echipa care a părăsit paddock-ul F1 în 2005.