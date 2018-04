"Tuseste putin copilasul :))" Adi Popa, viata de SEIC! Ce BOLID clasic si-a luat in Arabia Saudita

Fostul jucator al Stelei a ajuns in Arabia Saudita, la Al-Taawoun.

Adi Popa si-a incercat norocul in liga a doua engleza la Reading, insa echipa a ratat promovarea in Premier League, iar mijlocasul a ajuns treptat in afara lotului.

Popa a fost imprumutat in iarna la Al-Taawoun din Arabia Saudita, acolo unde se descurca mult mai bine.

Popa s-a adaptat rapid la stilul de viata de la arabi, care adora masinile de lux. Adi Popa e si el pasionat de masini si-a achiztionat recent in Ford Mustang clasic pe care il scoate de garaj de fiecare data cand revine in Romania.

O asemenea masina costa cateva zeci de mii de euro, iar piesele pentru ea sunt destul de rare, fiind o masina de colectie.

Ford Mustang e un muscle car, poate cea mai cunoscuta masina tipic americaneasca. De-a lungul istoriei, actori faimosi si cantareti s-au afisat la volanul unui Mustang.

Ajunsa la doar a sasea generatie, o masina Ford Mustang noua costa intre 35 si 50.000 de euro.