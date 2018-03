Ferrari a prezentat azi la Geneva cel mai puternic bolid de strada.

Milionarii din fotbal dau deja comanda pentru noul Ferrari 488 Pista. Are 720 de cai, prinde suta in mai putin de 3 secunde si atinge viteza maxima de 350 de kilometri pe ora. Specialistii auto sustin ca bolidul va costa de la 250 de mii de Euro in sus.