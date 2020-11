Renault Zoe a fost gazda unui concert exclusiv online, transmis prin live streaming

Renault Romania a organizat primul concert prin live streaming urmarit in masina!

Evenimentul a fost unul cu totul special, tinand cont de toate restrictiile si masurile de protectie impuse de autoritati, in contextul actual. Invitatii s-au aflat in locatii diferite, insa au fost conectati audio si video, bucurandu-se de aceeasi experienta electrizanta...de la distanta, fiecare in masina sa, un vehicul Renault ZOE pus la dispozitie de serviciul de car sharing Spark.

“Intr-o perioada in care ne este din ce in ce mai dor de cei dragi si de momentele memorabile pe care le traiam in fiecare an, am dorit sa le oferim invitatilor un concert electrizant marca Renault ZOE pentru a le arata ca si in 2020 poti sa iti iei energie 100% pozitiva! Concertul VUNK transmis prin live streaming in vehiculele Renault ZOE puse la dispozitie de partenerul nostru, SPARK, ne-a aratat ca putem trai clipe frumoase in care sa fim interconectati, chiar si online!” a declarat Elena Apostol, Director Comunicare Externa Groupe Renault Romania.

Astfel, Renault ZOE a aratat ca la finele acestui an, chiar daca bateriile tuturor se apropie de limita de jos si toti functionam pe battery saving mode, trebuie sa incheiem 2020 cum trebuie. ‘’Low energy’’ poate fi starea generala momentului, dar intotdeauna sunt solutii pentru a ne incarca cu energie.

Vedetele si influencerii invitati la eveniment, fiecare la volanul unui Renault ZOE, s-au incarcat cu energie si au avut si un moment surpriza pentru a aduce nivelul de incarcare la 100%: un concert VUNK exclusiv pentru ei! Evenimentul a avut doua componente principale: un drive test cu Renault ZOE in Bucuresti, catre destinatii electrizante si un concert inedit ce a avut loc in momentul in care invitatii au ajuns in locurile lor preferate.

In colaborare cu serviciul de car sharing Spark, fiecare invitat a avut parte de propriul Renault ZOE. Cei 10 au fost conectati prin live streaming cu celelalte masini, dar si cu solistul trupei Vunk, Cornel Ilie, si chitaristul Gabriel Maga. Si pentru ca petrecerea sa fie cat mai interactiva, chiar daca invitatii s-au aflat la distanta unii de ceilalti, in fiecare vehicul au fost asteptati de kit-uri electrizante pentru a se bucura de concertul exclusiv!

