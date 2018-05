Radarul l-a surprins cu 696 km/h pe drum public! Socul urias al unui sofer in momentul in care a primit amenda! FOTO

Un sofer din Belgia a avut un soc in momentul in care a primit o amenda din partea politiei.

Un sofer din orasul Hensies a fost surprins de radar pe o suprafata cu limita de viteza la 50 km/h.

El a avut un soc in momentul in care a primit plicul cu amenda de la postas. Radarul l-a surprins cu 696 km/h, iar apoi viteza a fost scazuta la 654 km/h in urma unei corectii.

O asemenea viteza era imposibil de atins. Soferul conducea un autoturism Opel Astra, care chiar si in cea mai puternica varianta a ei poate atinge aproximativ 200 km/h.

Mama soferului a mers la politie pentru a depune contestatie. "Fiul meu conducea cu 60 km/h, nici macar nu trebuia sa primeasca amenda. Este evident o eroare", a spus ea.

Politia investigheaza acum eroarea aparatului de radar.