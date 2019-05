"Poti sa orbesti si e ILEGAL!" Cum si-a tunat bolidul Lamborghini o vedeta de la Arsenal! FOTO

Pierre-Emerick Aubameyang are o colectie impresionanta de masini.

Inaintea finalei Europa League, Aubameyang si-a tunat bolidul Lamborghini de peste 200.000 euro. El l-a infasurat intr-un material fosforescent, iar fanii l-au avertizat ca poate sa orbeasca! In plus, ar fi ilegal acest tip de tuning in Marea Britanie. Atacantul gabonez a fost amendat de mai multe ori pentru depasirea limitei de viteza.

Aubameyang va fi om de baza in echipa lui Unai Emery in finala Europa League cu Chelsea de la Baku, programata pe 29 mai.

