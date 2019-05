Anamaria Prodan, aproape GOALA la o petrecere! Aparitie incredibila pentru sotia lui Reghecampf. FOTO

Anamaria Prodan a atras atentia la petrecerea VIVA.

Celebra agenta si sotie a lui Laurentiu Reghecampf a iesit in evidenta la petrecerea VIVA cu o rochie transparenta, cum au purtat vedete precum Kim Kardashian in trecut pe covorul rosu. Anamaria a fost extrem de activa in ultima perioada. A negociat revenirea lui Nicolae Stanciu la Al Ahli si recuperarea salariului de la arabi, dar si transferul lui Darius Olaru la FCSB.

