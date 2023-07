„Am fi fraieri să nu trecem!” Denis Alibec, mesaj clar după victoria cu Sheriff Tiraspol 

Constănțenii s-au impus grație golului marcat de Kiki, în repriza a doua, din pasa lui Denis Alibec. Farul are minimum avantaj pentru meciul retur, însă diferența pe tabelă ar fi putut fi mult mai mare, jucătorii lui Gheorghe Hagi având mari ocazii, cea mai mare aparținându-i lui Adrian Mazilu, în minutul al doilea al partidei.

Denis Alibec: „Putem să le facem față și în retur!”

Atacantul campioanei României a vorbit la finalul meciului de la Ovidiu despre disputa câștigată și a comentat declarațiile făcute de jucătorii rivali, care au spus că Farul a avut noroc. Totodată, Denis Alibec s-a arătat încrezător în șansele echipei sale de a ajunge cât mai departe în cupele europene.

„Eu zic că ei au fost norocoși, că putea fi 2-0 în minutul 10, dacă mă gândesc bine! Dar și ei au jucători cu calitate, o echipă foarte bună, au experiență în competițiile europene. Dar noi cred că putem să le facem față și în retur.

Se putea mai bine, am avut multe ocazii, dar important e că nu am luat gol și mergem acolo să ne batem cu ei și să ne calificăm. Atmosfera de acasă ne dă un elan mult mai mare. Sperăm să facem și acolo un meci cel puțin la fel de bun și să dăm din nou totul pe teren. În meciurile astea, chiar nu mă gândesc să marchez, important e să câștige echipa.

Important e că nu am luat gol și mergem acolo cu un moral foarte bun. Știam că vor juca cu 5 fundași, e greu ca atacant să îi desfaci. Un meci dur, dar așa sunt cele de Champions League, e un vis pentru orice jucător să ajungă în grupe. Mazilu e bine, a avut ocazii, a avut un joc foarte bun și o să ne ajute în continuare.

Cu siguranță vor veni peste noi, acum ne cunosc jocul, dar noi trebuie să rămânem calmi, să ne facem jocul de posesie și să câștigăm tranziția. Toți sunt oameni de bază, tot staff-ul, am dus greul anul trecut și am fi fraieri să nu trecem mai departe. Normal că-mi doresc un parcurs cât mai bun în Europa, pentru asta am rămas aici, ca să joc în competiile europene”, a declarat Denis Alibec la finalul meciului.

Ce urmează pentru Farul după ”dubla” cu Sheriff

Câştigătoarea dintre Farul Constanţa şi Sheriff Tiraspol ar urma să o întâlnească în turul 2 preliminar din Champions League pe Maccabi Haifa, care marți a câștigat cu 4-0 în deplasare la Hamrun Spartans (Malta).

Dacă Farul lui Gheorghe Hagi va fi eliminată de Sheriff din Liga Campionilor, campioana României va juca în turul secund preliminar al Europa Conference League cu învinsa dintre Urartu (Armenia) şi Zrinjski Mostar (1-0 în deplasare pentru echipa din Bosnia în prima manșă).