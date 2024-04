Campioana din Ligue 1 a ajuns la Barcelona cu o zi înaintea confruntării, iar numeroși fani i-au așteptat la sosire. Dacă Luis Enrique și Kylian Mbappe au avut parte de aplauze și alte aclamații, în cazul lui Ousmane Dembele situația nu a fost similară.

Fostul jucător al catalanilor, care a și marcat în manșa tur, a fost insultat de suporterii care nu au putut trece peste faptul că francezul a plecat de la FC Barcelona, deși s-a încercat păstrarea lui la echipă.

Ousmane Dembele a explicat de ce a ales-o pe PSG

Într-un interviu acordat pentru L'Equipe, Ousmane Dembele a vorbit despre decizia sa, dezvăluind ce l-a făcut să aleagă să semneze cu Paris Saint-Germain, renunțând astfel la FC Barcelona.

????¡INSULTOS A DEMBÉLÉ en la llegada del PSG! ▪️ El exblaugrana apareció con capucha, pero no logró pasar desapercibido. ????Mbappé, el más aclamado ????️ @DBR8 pic.twitter.com/oi4ylCUXpE — Diario SPORT (@sport) April 15, 2024

„Efectiv am zis că voi rămâne la Barcelona, însă după ce am început să discut cu PSG m-am convins că trebuie să plec. Kylian nu a încercat să mă convingă, am venit la Paris pentru că îmi place clubul, este un club francez și îl iubesc. Vin din Evreux, nu foarte departe de aici. Acolo toată lumea vorbește despre Paris Saint-Germain. Era scris ca într-o bună zi să semnez cu acest club.

Am mulți prieteni, simpatizanți ai clubului, care întotdeauna au încercat să mă convingă să vin. Dacă mi-a fost ușor să aleg după cele mai bune luni ale mele în Barcelona? Voiam să semnez cu PSG”, a declarat jucătorul pentru publicația franceză.