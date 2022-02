Nu are nevoie de acomodare. Vlahovic a salvat-o din nou pe Juventus, în al doilea meci consecutiv jucat după transfer

Starul sârb a fost cel mai scump transfer al iernii, suma mutării fiind de 75 de milioane de euro. În cele 24 de meciuri jucate pentru Fiorentina în acest sezon, fotbalistul de 21 de ani a marcat de 20 de ori.

La sfârșitul săptămânii trecute, Dusan Vlahovic a fost titular în partida pe care Juventus a jucat-o cu Verona, în etapa 24 din Serie A. Sârbul nu a avut nevoie decât de 13 minute pentru a deschide scorul pe Allianz Stadium.

Același lucru s-a întâmplat și în meciul din Cupa Italiei, pe care Juventus l-a jucat împotriva celor de la Sassuolo.

La scorul de 1-1, în minutul 88, Dusan Vlahovic a reușit o fază personală spectaculoasă și a marcat golul victoriei, cu care Juventus s-a calificat în semifinalele competiției, acolo unde va juca împotriva fostei echipe a sârbului, Fiorentina.

În cea de-a doua semifinală se înfruntă AC Milan cu Inter Milano.

The missing piece.

Any forward would wait for a teammate to pass to, Dusan did it all by himself. Notice Dybala’s pass too ???? pic.twitter.com/KiwmLNaMKU