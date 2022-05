UEFA a anunțat echipa sezonului din Champions League! Liverpool are un singur reprezentant

Cu trei jucători, Real Madrid este clubul cel mai bine reprezentat în echipa Ligii Campionilor, după ce a învins, sâmbătă, pe Liverpool. Mohamed Salah este singurul jucător al formației engleze prezent în primul 11, informează lequipe.fr.

În afară de Real Madrid, Manchester City şi Bayern Munchen sunt singurele cluburi care au mai mult de un jucător în această formaţie: Joao Cancelo şi Riyad Mahrez pentru Sky Blues, Robert Lewandowski şi Leroy Sane pentru elevii lui Julian Nagelsmann.

Liverpool este reprezentată doar de Mohamed Salah, care a marcat 8 goluri şi a oferit 3 pase decisive în 13 meciuri.

Echipa Ligii Campionilor, în opinia forului european, este următoarea: Courtois (Real Madrid) - Militao (Real Madrid), Cancelo (Manchester City), Reinildo (Atletico Madrid) - Sane (Bayern Munich), Mahrez (Manchester City), Danjuma (Villarreal), Salah (Liverpool) - Haller (Ajax Amsterdam), Lewandowski (Bayern Munich), Benzema (Real Madrid).

Big points this season. Which players did your team proud? ????@PlayStationEU | #UCLTOTS | #UCL pic.twitter.com/H8hTrQbaPu