Thomas Tuchel a răbufnit după meciul din UEFA Champions League: "Greșeală de copii"

În minutul 67 al confruntării, David Raya, goalkeeper-ul londonezilor, i-a repus de la șase metri lui Gabriel Magalhaes, fundașul central al ”tunarilor”, aflat în careu. Stoperul s-a aplecat după minge și a prins-o în brațe. A așezat-o din nou pe linia de șase metri, cu mâna, și a reluat jocul. Acțiunea a provocat un val de reacții în mediul online.

După meci, Tomas Tuchel a acordat un interviu celor de la TNT Sports, în care și-a exprimat nemulțumirea. Tehnicianul a susținut că ”centralul” partidei ar fi trebuit să dicteze lovitură de pedeapsă.

"Cred că arbitru nu a avut curajul să acorde un penalty meritat astăzi într-o situație puțin nebună și stângace.

"A recunoscut pe teren că a văzut situația și că pentru un sfert de finală incidentul nu este suficient pentru el să acorde un penalty, pentru o greșeală "de copii". A recunoscut că a văzut greșeala pe care jucătorul a făcut-o.

"A fost o lovitura de repunere a mingii în joc, portarul a pasat la un fundaș central și acesta a atins mingea cu mâna pentru că a crezut că jocul nu este în desfășurare. Dar jocul era în desfășurare și arbitrul a recunoscut că era în desfășurare și a fost henț. Foarte frustrant." a declarat Tomas Tuchel, după meci.

Should Bayern have had a penalty for Arsenal’s Gabriel picking up the ball?

According to the unwritten “common sense” law, AKA ‘Law 18’, probably not.

Besides, who wants to see a CL QF (at least partly) decided by an inconsequential handball?! #AFC https://t.co/aCt6jkmcrw