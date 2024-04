Rapid nu trece prin cea mai bună perioadă. Echipa din Giulești a pierdut toate cele trei etape din play-off: 1-2 vs. Farul Constanța, 1-2 vs. Universitatea Craiova și 1-4 vs. CFR Cluj.

Rapid vrea să dea lovitura la vară cu un jucător de la Dinamo! Transferul pregătit de Dan Șucu

Conform GSP, Rapid îl monitorizează atent pe Darko Velkovski, nord-macedoneanul de la Dinamo cotat de site-urile de specialitate la 1.5 milioane de euro, pentru un eventual transfer

Sursa citată a mai menționat că înțelegerea fundașului central cu gruparea din Ștefan cel Mare se încheie la finele actualei stagiuni

Darko Velkovski a semnat cu Dinamo la începutul anului 2024 și și-a trecut în cont până acum 11 apariții în defensiva ”câinilor”. Pe deasupra, fotbalistul a reușit să înscrie o dată.

În cazul în care va ajunge în Giulești, Darko Velkovski va fi nevoit să se lupte pentru postul de titular cu Iulian Cristea, Cristi Săpunaru, Dragoș Grigore și Paul Iacob.

Antrenor ideal pentru Rapid. Victor Becali: ”Face parte din familie”

”Glumind, ăsta e farmecul Rapidului. După nu știu câte rezultate bune, trebuie să facă o nefăcută. Dacă s-ar pune problema demiterii, probabil că Șumudică va fi la un moment dat antrenorul Rapidului, pentru că este de-al lor, face parte din familia lor.

Campionatul nu poți să-l iei așa, vii, ai promovat, și după doi ani iei campionatul, nu!”, a spus Victor Becali într-un interviu pentru PRO TV și Sport.ro.

Cum arată clasamentul play-off-ului Superligii României

1. FCSB - 41 de puncte

2. CFR Cluj - 31 de puncte

3. Universitatea Craiova - 31 de puncte

4. Rapid București - 28 de puncte

5. Farul Constanța - 26 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte