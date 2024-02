Catalanii au reușit să marcheze pentru prima dată în fazele eliminatorii ale UEFA Champions League după o pauză de trei ani și au șanse să se califice în sferturile de finală, returul jucându-l pe teren propriu. Remiza cu Napoli a venit după ce Xavi Hernandez și-a anunțat plecarea la finalul sezonului, sătul de criticile primite.

Xavi Hernandez a vorbit la finalul meciului și a intrat în direct cu CBS Sports, acolo unde unul dintre analiști este fostul său coechipier, Thierry Henry. Francezul a vrut să îi transmită un mesaj de susținere antrenorului Barcelonei, dezvăluind cât de mult îl apreciază.

„Am rămas impresionat cu ceea ce ai făcut acolo, nu îmi pasă de ceea ce spune lumea, ai câștigat campionatul. Simte-te mândru, știu că ești mândru. Eu sunt extrem de mândru că am împărțit terenul de joc cu tine și m-ai învățat mult la Barca.

M-ai învățat să tac înainte de a vorbi, pentru că nu am câștigat niciodată nimic la Barcelona. Îmi voi aminti mereu că mi-ai spus într-o zi: 'Vorbește când vei câștiga ceva la Barcelona și când vei înțelege ce înseamnă acest club'. Îți mulțumesc pentru asta.

Pentru mine, creierul tău este al doilea, cred că singurul pe care îl cunosc și care este acolo sus este Pep, în termeni de cum vezi jocul. Sper să te întorci repede și să te vedem pe teren rapid. Știu că încă mai ai din sezon și toate astea, dar știi despre ce vorbesc, așa că te rog să te întorci repede”, i-a transmis Thierry Henry lui Xavi Hernandez.

Antrenorul catalan i-a răspuns zâmbitor: „Titi, îți mulțumesc mult, apreciez cuvintele tale, știi că țin mult la tine, ai avut un mare impact aici la Barcelona și ne-ai ajutat mult. Ești top, prietene, îți mulțumesc pentru cuvinte”.

❤️ El bonito intercambio de palabras entre Henry y Xavi

???? "Estoy impresionado con el trabajo que has hecho, no importa lo que digan, siéntete orgulloso. Me enseñaste mucho en el Barça"

???? "El único que conozco que ve el fútbol como tú es Pep"

???? @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/udL1tCNqy9