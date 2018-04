"Sunt revoltat!" Reactia dura a lui Zidane inaintea dublei cu Bayern Munchen: "galacticii" se tem de arbitraj

Real Madrid se pregateste pentru semifinala de Liga cu Bayern.

BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X! Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Ca si anul trecut, Real Madrid a cazut in semifinalele Ligii Campionilor cu Bayern Munchen. Atunci, madrilenii s-au impus cu 6-3 la general, iar pe Bernabeu doua goluri au fost marcate din offside. Astfel, exista o stare de ingrijorare in special dupa evenimentele de la meciul cu Juventus.

Potrvit Marca, oficialii madrileni sunt nelinistiti din cauza controverselor penalty-ului acordat in prelungirile meciului contra celor de la Juventus, in urma caruia Real Madrid a mers mai departe. "Oricine poate spune multe lucruri. Dar cand oamenii vorbesc despre furt... E deja prea mult. Sunt revoltat de tot ce s-a spus si scris, nu doar in Spania, ci si in Franta, in toata presa straina. Nu mai putem schimba nimic acum. Nu raspund nimanui. Spun doar ca ne-am calificat in semifinale. Vad ca tot ceea ce face deranjeaza multi oameni", a spus Zidane in cadrul unei conferintei dupa discutiile legate de faza la care englezul Michael Oliver a acordat penalty, in urma unui duel intre Mehdi Benatia si Lucas Vasquez.

Bayern Munchen - Real Madrid este miercuri, 25 aprilie la ora 21:45.