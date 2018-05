Spania e EUROPA! Recordul incredibil stabilit de echipele spaniole in cupele europene in ultima decada

Atletico Madrid va juca finala Europa League cu Marseille in acest sezon.

Echipele din Spania continua sa domine in Europa. Real Madrid va juca finala Champions League pentru al treila an la rand si e favorit sa-si pastreze trofeul in fata lui Liverpool. Aseara, Atletico a ajuns in finala Europa League dupa ce a trecut de Arsenal.

A fost o decada incredibila pentru fotbalul spaniol. Totul a inceput cu finala Champions League castigata de Barcelona in 2009 contra lui Manchester United, scor 2-0.

De atunci au fost in total 30 de finale europene, iar la ele au luat parte echipe din Spania in 22 de randuri! Din cele 58 de finaliste, 27 au fost din Spania. (Real MAdrid, Atletico, Barcelona, Sevilla si Athletic Bilbao.)

Din 27 de campioane europene in ultima decata, 17 au fost echipe spaniole.

Povestea continua pentru fotbalul spaniol. Real Madrid si Atletico pot juca Supercupa Europei in aceasta vara la Tallin, daca se vor impune in finalele Champions League si Europa League.