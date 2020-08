Bayern, premiera ISTORICA! Distrugatorul german a stabilit un record greu de egalat! Ce s-a intamplat dupa victoria cu Lyon

Bayern a trecut de Lyon cu 3-0 si s-a calificat in finala Champions League.

Nemtii vor intalni campioana din Ligue 1, PSG, duminica, in meciul asteptat de toata planeta.

Bayern e prima echipa din istoria Champions League care ajunge la 10 victorii consecutive de la startul competitiei! Nicio alta echipa nu a mai reusit asta in istorie. De asemenea, in cazul unei victorii in fata lui PSG, Bayern va deveni primul club care se impune in Champions League / Cupa Campionilor avand numai victorii pe parcursul competitiei.

Bayern a batut tot in faza grupelor, apoi a trecut cu 7-1 la general de Chelsea in optimi. Cu Barca, meci disputat in mansa unica, a fost 8-2 in sferturi. Cu Lyon, Bayern a dat doar 3, fara sa primeasca vreunul.