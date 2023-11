Cele două echipe s-au întâlnit în a patra etapă din grupele UEFA Champions League. Șahtior Donețk a câștigat cu FC Barcelona grație reușitei lui Sikan din minutul 40.

Se repetă istoria?! Ce s-a întâmplat ultima dată când FC Barcelona a fost învinsă de Șahtior

Ultima dată când gruparea catalană a pierdut cu ucrainenii s-a întâmplat în sezonul 2008/09, mai exact pe 9 decembrie, în a șasea rundă din grupele Champions League.

Atunci, Șahtior, cu Mircea Lucescu pe banca tehnică, a învins-o pe FC Barcelona cu 3-2 pe Camp Nou. Gladky (31', 58') și Fernandinho (76') au înscris pentru ucraineni, în timp ce Sylvinho (59') și Busquets (83') au marcat pentru iberici.

În stagiunea respectivă, FC Barcelona a reușit să se impună în UEFA Champions League și să câștige competiția cu Pep Guardiola în plină glorie la cârma clubului catalan.

Spaniolii, în frunte cu jucători precum Messi sau Eto'o, au învins-o pe Manchester United în finala competiției și și-au trecut în cont al doilea trofeu Champions League din istorie.

Reacția lui Xavi după înfrângerea rușinoasă cu Shaktior

Tehnicianul catalanilor a vorbit despre eșecul din partida din Germania, explicând că echipa trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere mental.

"Am avut momente slabe de joc, nu am gestionat bine posesia mingiei și felul în care am atacat. Este unul dintre cele mai rele jocuri de care îmi amintesc în ultimii ani. Suntem într-o perioadă slabă. Trebuie să ne reorganizăm. Este o rușine, dar trebuie să contiuăm.

Depinde de noi și de jocul următor de pe teren propriu, cu FC Porto. Atunci ne putem califica matematic. Este o problemă de mental, nu de tactică sau fizică. Suntem blocați", a declarat Xavi după meciul din Germania.