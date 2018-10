Schimbarea URIASA ceruta catre UEFA pentru Champions League! FCSB este avantajata! Ce se poate intampla

Romania este una dintre tarile care a solicitat aceasta schimbare.

Schimbarile facute in UEFA Champions League in ultimii ani au nemultumit Federatiile europene. Grupul primelor 28 de Federatii printre care se afla si Romania cer ca accederea si premiile din principala competitie intercluburi sa fie distribuite intr-un alt mod, scrie New York Times.

Practic, celor de la UEFA le-a fost cerut sa se revina la formatul din trecut - acum, cate 4 cluburi din Spania, Anglia, Italia si Germania au garantat locul in grupele UCL. O alta solicitare facuta ar avantaja-o pe FCSB si anume premii mai mari pentru cluburile cu titluri europene in trecut!

Nu este sigurul subiect discutat astazi la Frankfurt - se doreste si sa fie creata o a treia competitie, pe langa UEFA Champions League si UEFA Europa League. In plus, se doreste ca pe viitor sa nu existe posibilitatea ca partidele din cupele europene sa fie disputate in weekend, exceptia fiind finala programata sambata.