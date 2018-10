BREAKING NEWS | UEFA a exclus o echipa din cupele europene pentru urmatoarele doua sezoane

UEFA a anuntat excluderea rusilor de la Rubin Kazan din cupele europene pentru urmatoarele doua sezoane.

UEFA a luat astazi o decizie drastica. Forul continental a exclus Rubin Kazan din cupele europene pentru urmatoarele doua sezoane, din cauza incalcarii fair play-ului financiar!

Rusii au incheiat initial o intelegere cu UEFA pentru a rezolva problema incalcarii fair play-ului financiar, insa au incalcat-o si pe aceasta, motiv pentru care au fost exclusi doi ani din competitiile organizate de UEFA.

Rubin Kazan a castigat campionatul Rusiei in 2008 si 2009, participand inclusiv in grupele UEFA Champions League. In prezent, echipa din Tatarstan se afla pe locul 5 al campionatului rus.

Kazan este al saselea oras ca populatie din Rusia.