Schimbare URIASA la care se gandeste presedintele UEFA pentru Champions League! A facut anuntul chiar in ziua finalei

Ceferin e incantat de ideea unui 'turneu final' in cupele europene!

Experienta COVID a facut UEFA sa decida ca meciurile din sferturi si semifinale, precum si finala sa se dispute in sistem de meci eliminatorii, in mansa unica, intr-o singura tara, dupa sistemul de la Mondiale si Europene.

Slovenul Ceferin e incantat de experiment si spune ca ia in calcul ca Champions League si Europa League sa se schimbe definitiv in viitorul apropiat. Desi sunt mai putine meciuri, Ceferin crede ca produsul are o valoare crescuta datorita sistemului eliminatoriu. Echipele vor sa marcheze, nu sa se apere, astfel ca spectacolul e garantat. Ceferin lasa de inteles ca schimbarea nu e o prioritate in acest moment, dar spune ca ideea castiga tot mai multi adepti.

"Actualul sistem e mai interesant pentru mine decat celalalt sistem, cu doua manse. Dar e prea devreme sa vorbim. Sa vedem! Champions League era interesanta inainte, e si acum. E o experienta frumoasa. Nu e o presiune sa schimbam ceva ce nu merge, pentru ca acest format cu doua manse functioneaza. Nu trebuie sa schimbam nimic, dar avem o idee. Chiar daca avem mai putine meciuri, valoarea poate fi mai mare. Vad ca prietenii mei din fotbal si din afara lui ma suna si toti sunt foarte entuziasmati de acest sistem in care s-a incheiat actualul sezon european. Nu e asa multa tactica, nu se fac asa multe calcule, e doar fotbal.

Vedeti ca o echipa defensiva, cum e Inter, are rezultate de 3-2, se marcheaza multe goluri, se dau si se primesc multe goluri. Esti in centrul atentiei intregii lumi pentru o saptamana la un astfel de turneu. Trebuie sa vedem, calendarul e foarte complicat, sa vedem cum sa facem, daca facem. E un format interesant, la care nu ne-am gandit inainte. Acum e in gandul nostru. Vom discuta despre asta cand ne intalnim", a spus Ceferin intr-un interviu acordat Associated Press.



