S-a înscris golul cu numărul 10.000 din UEFA Champions League! Cui îi aparține reușita și când s-a marcat primul 

În unul dintre meciurile de miercuri seară s-a înscris golul cu numărul 10.000 în UEFA Champions League. Marcatorul este nimeni altul decât legendarul Sergio Ramos, care a dus-o pe Sevilla în avantaj în duelul de pe teren propriu cu PSV.

Conform OptaJoe, fundașul spaniol este cel care a atins borna 10.000 în UEFA Champions League, fiind excluse meciurile din preliminarii. Sergio Ramos a trimis în plasă balonul pe care Ivan Rakitic l-a centrat dintr-o lovitură liberă perfect executată.

Astfel, s-a ajuns la golul cu numărul 10.000 în UEFA Champions League la 31 de ani și 4 zile după primul marcat vreodată în competiție, care i-a aparținut lui Daniel Amokachi de la Club Brugge, în 1992.

