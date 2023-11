Dublă victorie pentru Barcelona în Champions League! Suma uriașă pe care o încasează după calificarea în „optimi”

Această victorie nu aduce doar beneficii sportive, ci și consecințe semnificative în plan financiar. Liga Campionilor reprezintă o competiție deosebit de atractivă pentru echipele care obțin rezultate pozitive, având posibilitatea să își completeze bugetele cu premii substanțiale.

După triumful împotriva lui FC Porto, pe teren propriu, FC Barcelona a obținut 2,8 milioane de euro, suma oferită de UEFA pentru fiecare victorie, comparativ cu 930.000 de euro în cazul unui rezultat de egalitate, potrivit sport.es.

În faza grupelor, FC Barcelona a acumulat deja 11,2 milioane de euro datorită celor patru victorii obținute. Această sumă se adaugă la cele 15,64 de milioane de euro primite pentru participarea în faza grupelor.Dacă vor câștiga și ultimul meci în deplasare, suma totală se va ridica la 14 milioane de euro.

În plus, echipa catalană va beneficia și de un „premiu” în plus în valoare de 9,6 milioane de euro pentru calificarea în optimile de finală ale competiției europene. Astfel, FC Barcelona a acumulat deja 36,44 milioane de euro din primele cinci meciuri ale Ligii Campionilor. Este important de menționat că clubul avea în buget obiectivul de a depăși faza grupelor în această competiție de prestigiu.

Barcelona s-a calificat pentru prima oară în optimile de finală ale Champions League după plecarea lui Lionel Messi.

