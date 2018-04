REAL MADRID IN ALERTA! Panica in vestiar inaintea cutremurului cu Bayern. De ce se tem jucatorii

Mai multe ziare din Spania si Italia au acuzat Real Madrid de furt in partida cu Juventus.

BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X! Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Ramos, Zidane si Lucas Vasquez se numara printre cei care si-au exprimat ingrijorarea asupra modului in care presiunea media va afecta finalul de sezon european pentru Real.

Jucatorii si stafful tehnic al Realului se tem de posibile reprecusiuni in semifinala cu Bayern. Temerile vin in urma controversatului penalty transformat de Ronaldo in minutul 93 al returului de saptamana trecuta cu Juventus.

Madrilenii sunt scandalizati de faptul ca performanta de a ajunge in semifinalele competiei opt ani la rand este umbrita de acuzatiile presei.

"Ceea ce facem deranjeaza multa lume, dar eu o sa-mi apar echipa, meritam calificarea fara discutii", a declarat Zinedine Zidane intr-o conferinta de presa sustinuta sambata.

Zidane nu a evitat subiectul nici in conferinta de astazi, dinaintea meciului cu Bilbao:

"Antimadridismul a existat si pana acum, dar se inrautateste pe zi ce trece".

Nici jucatorii Realului nu s-au abtinut de la declaratii, cel mai popular fiind comentariul lui Isco pe o retea de socializare:

"O singura profesie, doua puncte de vedere, rusinos", acuza spaniolul cu referire la diferenta clara de entuziasm in ceea ce priveste calificarea de anul trecut a Barcelonei, primita cu laude in presa internationala.

|

Una profesión, dos varas de medir , vergonzoso???? pic.twitter.com/HQnj4V2MoY — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) April 13, 2018





Los Blancos par afectati de acuzatiile ce li se adreseaza, iar Zidane are misiunea grea de a ii ajuta sa se concentreze 100% asupra dublei de foc cu Bayrn Munchen.

Bayern - Real e miercuri, 25 aprilie, de la 21:45 in direct la PRO TV!