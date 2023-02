Goalkeeper-ul belgian s-a văzut prima dată învins după doar patru minute. După o centrare din flanc a lui Salah, Nunez a marcat spectaculos, cu călcâiul, fără șansă pentru Courtois.

Liverpool a făcut 2-0 în minutul 15, după o gafă a lui Courtois. Portarul lui Real a primit o pasă destul de complicată de la Dani Carvajal, însă a avut suficient timp pentru a prelua și a degaja.

Totuși, Courtois a fost păcălit a atins greșit mingea, care i-a căzut pe genunchi, iar Mohamed Salah a intervenit și a înscris fără probleme.

"Merităm asta pentru că am râs de Karius la Kiev. La ce s-o fi gândit Courtois?", a scris o pagină a fanilor lui Real Madrid, de pe Twitter.

We deserve this for mocking Karius in Keiv. pic.twitter.com/JwCRn7yftH