Ousmane Dembele a fost desemnat omul meciului, după ce a reușit să marcheze primul gol al parizienilor și a contribuit decisiv la succesul echipei.

Fanii catalnilor nu l-au uitat pe atacantul francez, care a plecat de la FC Barcelona în vara anului trecut, iar pe parcursul partidei l-au fluierat la fiecare atingere de minge, mai ales în prima repriză.

Suporterii Blaugrana au tipărit bani cu chipul jucătorului și au imprimat chipul acestuia pe pușculițe de bani, iar înainte de meci au ars un tricou al său.

La finalul partidei, Ousmane Dembele a avut un discurs echilibrat la adresa clubului din La Liga și le-a oferit o replică fanilor.

"Barcelona este un club mare, îl iubesc. Sunt foarte fericit, însă, la PSG și acum suntem gata de semifinalele Champions League. Fluierăturile din partea fanilor Barcelonei? E normal, se întâmplă pe orice stadion", a spus atacantul.

???????????? “MVP, MVP!” as PSG players chant to Ousmane Dembélé after the game in the dressing room.pic.twitter.com/9dLs6h1fV6