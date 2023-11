Lovitură pentru Real Madrid! Titularul lui Carlo Ancelotti, accidentat de Ousmane Dembele la antrenamente. Ce diagnostic a primit 

Naționala Franței și Real Madrid nu au primit deloc vești bune, după ce Eduardo Camavinga (21 ani), piesă de bază în ambele echipe, s-a accidentat la antrenamente. Mijlocașul francez a fost obligat să părăsească sesiunea de miercuri seară, după o intrare imprudentă a lui Ousmane Dembele.

No way dembele slipped and almost injured Camavinga with it bruh pic.twitter.com/x2xs61wfY0