Pentru echipa pregătită de Pep Guardiola, situația este una dramatică. Cu doar 8 puncte acumulate, Manchester City este obligată să o învingă pe Club Brugge pentru a se califica în fazele eliminatorii.

Pep Guardiola: ”Se poate întâmpla să fim eliminați!”

La finalul jocului, Pep Guardiola a avut cuvinte de laudă la adresa celor de la PSG și a recunoscut că nu exclude o eliminare rușinoasă din cea mai importantă competiție europeană.

”În prima repriză, ei au avut unul sau două moment, noi am avut una sau două ocazii, dar ei au fost mai buni. Era 0-2, eram bine, am înscris un gol în cinci minute după pauză, dar nu am putut controla.

La primul gol al lor, erau puțin knock-out, dar în acel moment s-au ridicat, au fost mai buni. Au fost mai rapizi, au câștigat dueluri, au avut un om în plus la mijlocul terenului, nu ne-am putut descurca.

Accept înfrângerea, pentru că cea mai bună echipă a câștigat. Avem o ultimă șansă acasă, împotriva lui Brugge. Dacă vom câștiga, ne vom califica.

Meciul nu a fost așa cum ne-am dorit, dar o felicit pe PSG. PSG este o echipă fantastică, de aia trebuie să acceptăm înfrângerea.

Se poate întâmpla să fim eliminați. Dacă nu vom câștiga cu Brugge, nu merităm”, a spus Pep Guardiola la finalul jocului.

